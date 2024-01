L'IA peut-elle faire sauter les bouchons ? Sur la route, oui !

Et la technologie du futur n'est pas seulement appliquée à la Belgique. Aux Pays-bas, l'IA se retrouve aussi sur les routes, et même directement en zone urbaine, selon un reportage de France Info. À Rotterdam, l'une des plus grandes villes du pays, des feux intelligents parsèment la ville, feux destinés autant aux voitures qu'aux cyclistes et aux piétons.

Le système comprend des détecteurs installés sur les feux destinés à connaître le nombre de véhicules présents sur la chaussée, afin d'adapter la longueur du temps passé en feu vert ou en feu rouge, et ce, pour réduire la possibilité de formation de bouchons. Et si jamais un jour le gouvernement venait à importer cette façon de faire sur nos routes, le valideriez-vous ?