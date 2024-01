Est-ce le retour du LK-99 ? Deux laboratoires annoncent de nouveaux résultats avec un dérivé supraconducteur

Le temps que plusieurs laboratoires testent eux aussi la méthode et le LK-99. En août, le vent de folie était retombé : les résultats les plus sérieux invalidaient le comportement supraconducteur. En particulier, l'effet de « lévitation » que l'on pouvait observer était imparfait et dû à des impuretés présentes dans le matériau : il ne s'agissait pas du tant attendu « effet Meissner », mais d'un simple comportement ferromagnétique, à cause d'une contamination par du sulfure de cuivre. Bref, dossier clos, tiroir refermé, à la rentrée plus personne n'évoquait même le LK-99, et l'un des deux chercheurs coréens (qui travaillaient sur le sujet depuis… 1999) a même depuis quitté son poste pour travailler dans une start-up. Néanmoins, en coulisses, il faut bien comprendre que tout ne s'est pas complètement arrêté avec la rentrée des classes.