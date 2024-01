Hyperloop : on pensait la techno abandonnée mais l’Inde se lance avec le géant ArcelorMittal

C'est un nom bien connu en France qui va maintenant porter les espoirs de l'Hyperloop. Le géant mondial de la sidérurgie ArcelorMittal va en effet collaborer avec ArcelorMittal Nippon Steel India, la start-up TuTr Hyperloop, l'Institut indien de technologie de Madras et des équipes d'étudiants pour faire avancer les techniques de ce train, qui peut théoriquement aller jusqu'à 1200 km/h.

« Cette collaboration rêvée entre le gouvernement, l'université et l'industrie a le potentiel de créer en Inde et pour le monde, une technologie de mobilité de masse efficace, durable et abordable financièrement » s'est félicité le cofondateur de TuTr Hyperloop, Aravind S. Bharadwaj.