GTA 6 : le "Joker de Floride" réclame désormais 5 millions de dollars à Rockstar Games pour être apparu dans le trailer

Début décembre, Rockstar Games a publié un simple tweet, nous donnant rendez-vous le 5 décembre à 15 heures pour découvrir la première bande-annonce du prochain opus de la licence GTA. Malheureusement, ce dernier fuite et le studio décide d'immédiatement publier ladite vidéo. Pendant 91 secondes, le public découvre le nouveau visage de Vice City, les personnages principaux Lucia et Jason et de fausses vidéos inspirées par des contenus réels devenus viraux, le tout au son de la chanson Love is a Long Road de Tom Petty.

Dans cette vidéo, on aperçoit voit un homme au visage tatoué, tout juste arrêté par le bureau du shérif. Immédiatement, le public reconnaît en lui Lawrence Sullivan, un homme devenu célèbre sur Internet grâce à sa photographie d'identité judiciaire sur laquelle son aspect évoque le Joker de DC Comics. Considérant qu'il participe à la campagne marketing du jeu, Lawrence Sullivan a déclaré qu'il voulait deux millions de dollars en compensation, et qu'il n'hésiterait pas à aller au tribunal.

Désormais, l'intéressé pose un ultimatum à Rockstar Games. Dans une nouvelle vidéo relayée par Culture Crave sur X (ex-Twitter), il déclare :

« Vous jouez tous avec mon intelligence. C'est mon dernier avertissement. J'ai parlé à mes avocats, nous vous avons envoyé une lettre et nous attendons toujours une réponse. Désormais, je réclame cinq millions de dollars. Si vous ne me répondez pas d'ici mon anniversaire le 11 janvier, on lancera une action en justice. Rockstar, va parler à ton papa, et donne-moi mon argent. »