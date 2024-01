En attendant GTA 6, des moddeurs annoncent un remaster "Next-Gen" pour GTA Vice City

Le GTA: Vice City original était pour beaucoup un grand titre à son époque, avec son ambiance années 80 et sa ville iconique inspirée de Miami. Il n'est pas surprenant que Vice City soit donc le théâtre du prochain et très attendu GTA 6. Revolution Team, un groupe de moddeurs russes, fait partie des fans inconditionnels de ce titre sorti il y a plus de 20 ans.