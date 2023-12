À la frontière entre la France et l'Espagne, pourquoi cet entrepôt Amazon va être à l'arrêt pendant 3 jours ?

La grogne monte dans le centre Amazon de Trapagaran, installé dans le Pays basque, à la frontière entre la France et l'Espagne. Ce site dans lequel, actuellement, quelque 160 personnes travaillent, va en effet être mis à l'arrêt quelques jours au début de l'année prochaine.

Plus exactement, le syndicat LAB a prévu une grève qui aura lieu avant l'Épiphanie, le 6 janvier. Les salariés ne travailleront pas ainsi les 3, 4 et 5 janvier. Et la date n'a pas été choisie au hasard, car l'Épiphanie est une fête souvent plus importante que Noël pour nos voisins espagnols, fêtes durant lesquelles les cadeaux sont offerts aux enfants.