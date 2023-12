30 ans après sa sortie, un fan adapte The Legend of Zelda: Link's Awakening sur PC, c'est bluffant !

Au début de l'été 1993 (et l'hiver de la même année en Europe), Nintendo propose aux joueurs un nouvel épisode de la saga The Legend of Zelda, avec Link's Awakening. Il s'agit du tout premier épisode à voir le jour sur une machine nomade, à savoir la console Game Boy, et constitue pour de nombreux fans l'un des meilleurs (si ce n'est le meilleur) épisodes de la série.