Samsung dévoile les Galaxy A25 5G et Galaxy A05s : voyons ce qu'ils ont sous le capot

Le Galaxy A25 5G est proposé dans les coloris bleu nuit, bleu et lime. Il coûte 319 euros avec 128 Go de stockage et 379 euros pour 256 Go.

Le Galaxy A05s se décline dans les coloris noir, argent et lime, avec une seule option de stockage à 64 Go affichée au prix de 169 euros.

Samsung évoque une disponibilité en France à partir du 11 décembre 2023. Mais d'après nos constatations, tous les modèles sont actuellement en rupture de stock sur le site officiel.