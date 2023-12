Victime de son succès, Twitch doit fuir la Corée du Sud et inciter ses streamers à aller voir ailleurs

C'est une annonce qui a beaucoup étonné. Twitch vient en effet d'annoncer son départ de la Corée du Sud, qui sera effectif d'ici un peu plus de deux mois, le 24 février 2024. La raison ? Des coûts de fonctionnement locaux démesurés selon l'entreprise.

« Twitch opère en Corée à perte, et il n'y a malheureusement pas de solution pour que notre entreprise fonctionne de manière plus durable dans ce pays » est-il ainsi indiqué par le communiqué. En fait, si l'on en croit les informations données, les « frais de réseau en Corée sont encore 10 fois plus élevés que dans la plupart des autres pays. » Résultat, il faut partir.