Monster Hunter Wilds : la suite tant attendue de World montre enfin ses grands espaces

Juste avant de connaître le jeu de l'année selon la cérémonie organisée par Geoff Keighley, Capcom a donc été à l'honneur et nous a présenté en vidéo sa vision du Monster Hunter nouvelle génération, prévu sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Et si son ramage n'a d'égal que ses immenses paysages, il faudra se montrer extrêmement patient avant de repartir en chasse. La bande-annonce ci-dessus nous laisse en effet avec une fenêtre de sortie très large et lointaine : 2025.