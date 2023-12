Google améliore encore l'appareil photo des Pixel 8 et Pixel 8 Pro

Le Pixel 8 Pro devrait également recevoir dans le courant du mois de décembre deux fonctionnalités, qui étaient prévues au lancement, mais qui n'ont au final pas pu être intégrées à temps. Avec Zoom Enhance, le smartphone jouira de photos et de vidéos plus détaillées en cas de capture avec un zoom puissant. Boostée à l'IA, cette fonction est rendue possible par les capacités de machine learning de la puce Tensor G3.

La seconde nouveauté attendue est Video Boost. Lorsque vous filmez une vidéo, deux fichiers sont créés. Le premier est le fichier standard, que vous pouvez lire et partager immédiatement. Le second est envoyé dans le cloud pour un post-traitement, qui peut prendre jusqu'à plusieurs heures. Quand la vidéo boostée au HDR+ est prête, l'utilisateur est notifié. Il obtient alors une vidéo aux couleurs plus vives, avec une meilleure luminosité et avec des défauts (comme les effets de flou lumineux) corrigés.