Cette fonction "exclusive" au Pixel 8 Pro fonctionne sur d'autres téléphones Google

Alors, est-il possible d'ajouter ce mode pro à un autre smartphone ? Oui, mais la démarche n'est pas des plus simples. Il faut d'abord extraire l'application photo du nouveau fleuron de Google, avant de la modifier pour la rendre compatible avec un appareil préalablement rooté. Ici, Kamila a utilisé son Pixel 7 Pro pour servir d'hôte, et les résultats qu'elle a partagés sur X.com sont convaincants.

Elle a pu accéder aux mêmes contrôles que sur le 8 Pro, et a modifié l'ISO, la netteté et la vitesse d'obturation. Elle a aussi eu accès au Focus Peaking (une aide à la mise au point) et a pu choisir l'appareil photo, quelles que soient les conditions d'éclairage. Pour Kamila, les commandes sont « très bien faites » et permettent de combiner les capacités de traitement des appareils de Google avec des réglages manuels.