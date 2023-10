Le Pixel 8 Pro sera un peu moins performant que l'iPhone... 12

Soyons honnêtes : la gamme Pixel n'a pas (ou plus) vocation à proposer des smartphones au sommet de la puissance brute, comme c'était le cas avec les Nexus. Les objectifs affichés par Google sont ailleurs. La firme a en particulier souhaité mettre l'accent sur la photographie pour sa marque, et le Pixel 8 ne devrait pas déroger à la règle. Ces appareils sont également une vitrine pour Android, et le meilleur moyen d'en tirer l'expérience la plus propre et la plus avancée.

Mais là où le Tensor G3 pourrait vraiment s'affirmer, c'est en ce qui concerne son efficacité énergétique. En effet, il bénéficie d'une gravure en 4 nanomètres et d'un certain nombre d'arrangements qui devraient lui permettre d'obtenir de meilleures performances par watt que l'A14 Bionic. Reste à voir comment tout cela se traduira dans la réalité. Pour rappel, les Pixel 8 seront présentés ce mercredi 4 octobre à 16 h (heure de Paris).