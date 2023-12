Jenna Ortega est la tête d'affiche de la sélection des films et séries Paramount+ en décembre 2023

Deux frères, élevés dans des familles différentes et très opposées, vont devoir faire affaire avec un gang de criminels de Boston pour assurer la survie de leur petite entreprise de pêche. Cette alliance va entraîner toute une suite de complications et mettre à rude épreuve les nerfs de toute une famille. Au casting, on retrouve Tommy Lee Jones, Jenna Ortega et Ben Foster.