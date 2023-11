Elon Musk veut que les revenus de X.com liés à la guerre financent de l'aide humanitaire : mais que veut-il dire par là ?

« X Corp fera don de toutes les recettes provenant de la publicité et des abonnements liés à la guerre à Gaza aux hôpitaux en Israël et à la Croix-Rouge/Croissant-Rouge à Gaza. » Voilà ce qu'a annoncé récemment Elon Musk dans un post sur X.

L'homme le plus riche du monde n'a pas donné pour le moment plus de détails quant à cette initiative, notamment sur le montant représenté par ces publicités et ces abonnements. Il a simplement tenu à préciser que les dons seraient l'objet d'un suivi pour éviter qu'ils ne tombent entre de mauvaises mains.