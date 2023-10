Starlink : Elon Musk va-t-il rétablir Internet dans la bande de Gaza ?

L'internet par satellite devient très rapidement un instrument essentiel ces dernières années pour les pays en guerre. Et dans ce domaine, un nom revient constamment : Starlink. Le réseau développé par l'entreprise SpaceX d'Elon Musk est ainsi devenu indispensable en Ukraine, après plus d'un an et demi de combats. Et c'est maintenant vers une autre zone de conflit, à savoir la bande de Gaza, que ce réseau pourrait bien tourner ses antennes.