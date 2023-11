WhatsApp permet (enfin) de vérifier son identité par mail : ce que ça change

Meta, la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, veut faire en sorte que son logiciel de messagerie instantanée soit le plus facile et le plus pratique à utiliser. À cette fin, l’entreprise a publié une nouvelle version de son application (sur iOS uniquement pour le moment) qui permet de vérifier son identité par mail plutôt que de se reposer sur les bons vieux SMS.