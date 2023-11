iPhone 15 : il n'y a pas que les BMW qui ont des soucis avec les nouveaux téléphones d'Apple

Les iPhone 15 auront eu leur lot de problèmes, quelques mois à peine après leur sortie officielle. Ce furent d'abord des ennuis de surchauffe qui avaient été pointés du doigt par un certain nombre d'utilisateurs. Puis plus récemment, les conducteurs de BMW remarquaient qu'il n'était plus possible d'utiliser la recharge sans-fil de l'iPhone 15 dans leur véhicule. Un problème avec l'automobile qui ne s'arrête pas, puisqu'il touche maintenant des modèles du constructeur GM.