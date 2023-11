Volvo étoffe sa gamme de véhicules électriques, et ce n'est pas un SUV !

Une belle opportunité, que Volvo a donc saisie. Geely, sa maison mère, est aussi celle de la marque Zeekr. En réalité, l'EM90 est simplement une version dérivée du Zeekr 009. Volvo n'est, de ce fait, pas partie de zéro et seules quelques modifications esthétiques mineures sont à remarquer : face avant et arrière revues et signature lumineuse en forme de marteau de Thor, afin de coller davantage à l'identité visuelle de Volvo. On parlera donc plus d'un simple relooking du Zeekr 009 plutôt que d'un nouveau véhicule à proprement parler.