Tempête Ciaran : le système FR-Alert est désormais activé en cas de vigilance rouge météo

Si vous habitez dans le nord-ouest de la France, votre smartphone vous a peut-être fait une belle frayeur, ou pire, réveillé en pleine sieste bien méritée un jour férié. Et pour cause : le système d'alerte français FR-Alert a été activé dans les départements du Finistère, des Côtes-d'Armor et de la Manche. Et, il aura été difficile de le rater, puisqu'il envoie une notification qui outrepasse totalement le mode silencieux et qui utilise une sonnerie bien audible.

C'est dans un communiqué de presse que les préfectures concernées ont annoncé l'utilisation du système ce mercredi 1er novembre, et la plupart des utilisateurs d'Android et d'iOS avaient déjà commencé à recevoir des notifications en début de soirée. Il a ainsi été possible de les informer de la mise en place de la vigilance rouge, ainsi que de leur donner quelques consignes de sécurité.