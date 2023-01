Les numéros d'appels d'urgence inaccessibles dans de nombreux départements français

Orange affirme que « l’acheminement des numéros d’urgence est de nouveau opérationnel depuis 16 h 45 », mais des risques subsistent. L'opérateur annonce la mise en place d'une « vigilance renforcée ».

Nous ne connaissons pour le moment pas la cause de cet incident, qui rappelle un événement similaire survenu en juin 2021. Orange avait alors évoqué un problème de routage pour justifier la panne. Quelques mois plus tard, le Sénat dénonçait un système obsolète. Les sénateurs avaient mené une mission de contrôle et redoutaient alors la répétition de pannes des systèmes de gestion des alertes et des systèmes de gestion opérationnels à l'avenir. Ils relevaient que la plupart des numéros d'urgence transitent par un réseau cuivre de moins en moins entretenu par les opérateurs et appelaient à franchir un cap technologique.