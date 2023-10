Un nouvel Assassin's Creed (déjà !) le mois prochain, mais auquel vous ne pourrez (sans doute) pas jouer

Autre fait marquant, Assassin's Creed Nexus va permettre aux joueurs d'incarner non pas un assassin, mais bien trois personnages emblématiques.

On y retrouvera donc Ezio, lequel évoluait dans le second opus en pleine Renaissance italienne, mais aussi Connor, le héros d'Assassin's Creed 3 situé en plein cœur de l'Amérique coloniale, et enfin Kassandra, aperçue notamment dans l'épisode Odyssey, en Grèce antique.