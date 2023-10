NEOM, The Line : la mégalopole futuriste de l'Arabie saoudite sort de terre, un projet fou en plein milieu du désert !

Pour le moment, The Line est presque une ville fantôme et très peu d'habitants la peuplent. Mais elle sera capable d'accueillir 9 millions de personnes quand elle sera terminée. L'Arabie saoudite a une vision toute particulière des enjeux environnementaux, et NEOM en est le parfait symptôme. À propos de NEOM, le géographe Alain Musset expliquait en 2022 : « un projet de ce type-là ne fait qu’élargir la fracture entre les plus aisés et les autres ; cette utopie, comme à peu près toutes les utopies va se révéler être une dystopie ».