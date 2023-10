Que cache ce nouveau et mystérieux projet Tesla ?

Cependant, il existe un second projet autour du complexe d'Austin, dans lequel pourrait s'inscrire le « Giga Water Loop ». Elon Musk souhaite, en effet, transformer la zone autour de la Gigafactory et y aménager « une promenade, des sentiers de randonnée et des pistes cyclables, ainsi qu'un accès à un cours d'eau ».

Tesla et son PDG parlent carrément d'un « paradis écologique », ouvert au public et véritable vitrine des ambitions technologiques de l'entreprise et de sa vision de la mobilité de demain. La nouvelle structure aquatique pourrait bien en être l'un des éléments centraux, et il est même possible qu'il s'agisse de ce fameux cours d'eau.