Malgré l'absence de Justin Roiland, la saison 7 de Rick et Morty arrive très bientôt

Même si les doubleurs remplaçant ne sont pas connus, l'arrivée de la saison 7 soulage certainement les adeptes de la série. La bande-annonce démontre clairement que l'âme de celle-ci persiste : humour noir, science-fiction et absurde seront bien au programme. Le premier épisode est baptisé « How Poopy Got His Poop Back » et met en lumière le personnage loufoque Mr. Poopybutthole's (M. Boîte à Caca en français) et semble se pencher sur les problématiques de l'addiction.