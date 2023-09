Rick and Morty donne de la (nouvelle) voix dans la bande-annonce de la saison 7

Attendue à partir du 15 octobre prochain sur Adult Swim, la prochaine saison de Rick and Morty sera la première sans son co-créateur, Justin Roiland. Pour mémoire, l'homme n'est plus employé par Adult Swim depuis les accusations de violences domestiques à son encontre. Roiland n'est donc plus à l'écriture (dont il s'était déjà visiblement éloigné), mais, surtout, plus au doublage.