Les essais avec Emu peuvent clairement déraper. Voir Elon Musk grimé de maquillage et doté d'une paire de seins peut être amusant. En revanche, voir le dictateur cambodgien Pol Pot trôner sur un siège plutôt macabre après avoir juste entré « pol pot » dans le générateur l'est un peu moins. L'expression « Guantánamo bay » permettra à Emu de générer un enfant en tenue de prisonnier. On touche littéralement aux limites du mauvais goût.