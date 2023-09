A peine sorti, Payday 3 est déjà victime de son succès

Si l'accès anticipé de Payday 3, ouvert le 18 septembre, n'a pas été de tout repos, contrairement à celui de Starfield, sa sortie officielle s'avère encore peu plus… chaotique. En effet, le titre s'est rapidement hissé en tête des ventes sur Steam, et ce, en quelques heures seulement. Rien d'étonnant pour un tout nouveau jeu, diront certains. Cependant, un autre indicateur pourrait témoigner de sa popularité : la santé de son mode multijoueur.

Et, on ne peut pas dire que ce soit la grande forme. Dès le lancement de Payday 3, le matchmaking en Europe, en Amérique du Nord et partout ailleurs dans le monde ne fonctionnait déjà plus correctement, au point de devenir parfois inopérant. Et, le problème n'est pas entièrement réglé à l'heure où nous écrivons ces lignes. Une véritable ironie, pour un jeu dénué de mode hors ligne. Pourtant, après trois jours d'échauffement, Starbreeze Studios avait annoncé avoir pris les mesures nécessaires pour faire face à l'afflux de nouveaux arrivants.