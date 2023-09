Stranger Things 5 : savez-vous ce que signifie ce détail du dernier teaser ?

La sortie de la cinquième et ultime saison de Stranger Things n'est pas pour tout de suite. L'arrivée des derniers épisodes de la série phare de Netflix ne devrait pas avoir lieu avant fin 2024 au mieux. Se préparer à 2025 ne semble pas non plus aberrant. En attendant, en plus de différents projets dérivés, le service de streaming pense aux fans avec un peu de teasing.