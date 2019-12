LG brevette un étui à écran pliable pour smartphone

Un écran pliable intégré à la protection et non au smartphone

Une amélioration au LG V50 ThinQ

Lire aussi :

Samsung présentera le Galaxy S11 et un nouveau smartphone pliable le 18 février 2020



Source : Android Headlines

LG n'est pas à court d'idée. Alors que les leaders du marché mobile travaillent au développement de smartphones à écran pliable, le constructeur sud-coréen planche plutôt sur un accessoire : un étui avec écran pliable pour mobile.C'est ce que nous apprend un brevet déposé par le fabricant auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle le 26 juin 2019 et publié ce 27 décembre. D'après le site néerlandais LetsGoDigital, qui l'a repéré, on peut s'attendre à voir le produit dans les allées du CES 2020, qui se tiendra à Las Vegas au début du mois de janvier. Une autre possibilité est que l'on doive attendre jusqu'au MWC fin février. Dans tous les cas, il s'agira sans doute d'un prototype et non d'un produit prêt à la commercialisation.Nous avons hâte de voir un tel étui en action pour juger de sa réelle utilité. Il semble pouvoir être plié et replié, comme le fait un tel accessoire d'habitude. Il s'agirait par contre moins d'une protection que d'un moyen de donner à un mobile standard une dalle pliable, pour qu'il puisse passer du format smartphone au format tablette en un geste.Une approche qui est donc bien différente de celle de ses concurrents. Samsung a lancé son Galaxy Fold Huawei son Mate X et Motorola son Razr . Trois modèles très différents les uns des autres. La technologie étant encore très jeune, les marques cherchent encore à trouver la meilleure formule : pliure horizontale ou verticale, vers l'intérieur ou l'extérieur... Pour LG, il ne faut donc pas que l'écran du mobile lui-même soit pliable, mais rajouter une dalle par l'intermédiaire d'un accessoire.Que ce soit LG qui imagine un tel système n'est pas surprenant. Le constructeur a déjà pensé à des concepts similaires et a même commercialisé un smartphone qui s'en rapproche : le LG V50 ThinQ et sa fameuse protection intégrant un second écran. Mais les deux dalles étaient séparées par une très épaisse charnière. L'intégration d'un écran pliable à la protection pourrait donc améliorer ce concept.