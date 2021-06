Le second volet de Bloodstained: Ritual of the Night serait en développement

Malgré ses qualités, le jeu est jugé trop nostalgique mais est parvenu à se vendre à plus d’un million d’exemplaires, pour des revenus totaux dépassant les 30 millions de dollars. Un joli succès financier qui aurait poussé 505 Games, l’éditeur du jeu, à envisager une suite.

C’est du moins ce que laisse présager un document issu du rapport financier de la maison mère de l’éditeur, Digital Bros. On y apprend donc qu’un second volet serait d’ores et déjà en développement. Cependant, le document n’en révèle pas plus pour le moment, il faudra donc patienter jusqu’à l’annonce officielle de l’éditeur ou du studio.