Zoom a une idée pour rendre vos visios moins ennuyeuses

Mais l’arrivée des avatars à l’apparence d’animaux n’a pas pour seule utilité d’apaiser vos pensées et de détourner votre regard de votre propre reflet. Non, cette fonctionnalité a aussi vocation à être utilisée dans le monde de la médecine ou encore de l’éducation. En effet, avoir des avatars animés et colorés peut rendre les examens en ligne des médecins plus amusants auprès des plus jeunes. De même avec les enseignants ayant à leur charge de jeunes enfants à distance qui peuvent ici disposer d’un moyen de les divertir.