Netflix publie le synopsis officiel de la saison 3 de The Witcher, qui entre en production

Enfin réunie, notre petite famille pas comme les autres va chercher à protéger l'Enfant de la Destinée dont le pouvoir est très convoité. Dans ce but et pour l'aider à développer ses capacités hors du commun, la troupe se rendra à l'Académie d'Aretuza. Mais les sorciers friands de politique et de machinations vont transformer cet apparent havre de paix en un nid de vipères.