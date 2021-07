Occupied : la géopolitique norvégienne qui n'a pas froid aux yeux

Parmi eux, on rencontre le passionnant premier ministre norvégien Jesper Berg et son garde du corps Hans Martin, des protagonistes venus de Russie, comme l'ambassadrice Irina Sidorova, ou encore la propriétaire de restaurant Bente Norum. C'est avec cette dernière, par exemple, que les scénaristes se penchent sur la question de l'occupation au quotidien et des conséquences de cette situation sur les populations. Et s'il est aussi question de collaboration, ce n'est pas pour raconter des choses déjà vues et revues ailleurs, notamment façon seconde Guerre mondiale.