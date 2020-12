Unbelievable, une mini-série pour prendre conscience

Ainsi, après avoir patiemment démonté toute notre confiance dans le premier épisode, la série va s'atteler à la reconstruire. Cela prendra du temps et beaucoup d'écoute. Mais l'inspectrice Duvall sait écouter et accompagner.

Lorsqu'elle entend une victime lui expliquer : « il m'a dit que c'était son premier viol. Mais je ne crois pas que ce soit vrai », elle ne doute pas. Nous non plus. L'inspectrice est déjà prête à retourner ciel et terre pour retrouver l'agresseur avec autant de poigne qu'elle a mis de douceur à comprendre les témoignages des victimes. Karen Duvall, Grace Rasmussen et son équipe (dont la pétillante RoseMarie jouée par Dale Dickey), rejoints par un inspecteur du FBI (Scott Lawrence), partent alors en chasse. Sans éliminer aucune piste, et quitte à se faire cracher dessus par les collègues.