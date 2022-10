Steam Deck : vous allez bientôt savoir de quels composants est fait le vôtre

Désireuse d'apporter plus de clarté et de transparence sur les composants de chaque Steam Deck, ainsi que leur provenance, Valve propose à chaque utilisateur (via la dernière version bêta du logiciel) d'accéder à la liste des composants de sa machine. De cette manière, l'utilisateur va pouvoir prendre connaissance du modèle et de l'entreprise ayant fabriqué les principaux composants de son Steam Deck, sans avoir à le désosser.