En réalité, cela s'inscrit dans la proposition logicielle pleine d'imperfections du HTC U24 Pro. Nous en reparlerons plus bas, mais il faut retenir que, une nouvelle fois, le smartphone taïwanais nous renvoie des années en arrière en matière d'UI. On en tient pour preuve la présence d'un « Sunlight Mode » dans les réglages d'affichage, lequel va booster la luminosité de l'écran. Très pratique en extérieur (même avec des lunettes de soleil, on y voit parfaitement), ce paramètre demande une activation (et une désactivation) manuelle dans les réglages. De plus, impossible de créer un raccourci pour se faciliter la tâche. C'est d'autant plus dommage que peu de gens auront alors le réflexe d'utiliser cette option pourtant bien pratique. Tout comme en ce qui concerne la fréquence d'affichage, cela fait des lustres que la concurrence permet au smartphone de booster automatiquement la luminosité lorsqu'une source lumineuse intense est détectée.