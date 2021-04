Tesla augmente de 30% la facture de ses toits solaires... déjà vendus

Certains consommateurs, qui avaient signé un contrat d'installation de Solar Roof il y a environ un an, ont découvert une augmentation de leur devis, atteignant parfois 30 % de hausse. Pour les installations les plus conséquentes, cela peut représenter des dizaines de milliers de dollars de plus sur la facture finale.

Electrek prend l'exemple d'un client qui avait signé son contrat il y a 9 mois. La facture s'élevait alors à 77 000 dollars. Aujourd'hui, Tesla lui réclame la bagatelle de 119 000 dollars.

Certains clients se retrouvent ainsi le dos au mur, après avoir déjà engagé de fortes sommes pour préparer l'installation de leur toit solaire. Une action en justice contre le fabricant est déjà envisagée par différents clients.