Streaming : pour les fêtes, Disney+ vous propose 12 mois pour le prix de 10

Accessible depuis un téléviseur, un ordinateur, un smartphone, une tablette ou une console de jeux, Disney+ propose des films, des séries, des documentaires et des dessins animé. Au détail, ce sont les PS4

, PS5

, Xbox One

, Xbox Series X

, Xbox Series S, les tablettes Amazon Fire

Mobiles et tablettes Android

, iPhone & iPad, les appareils sous Chrome OS

MacOS

et PC Windows, ainsi que les Amazon Fire TV

, Appareils Android TV

, Apple TV

, Chromecast

, TV LG

, Roku

et Samsung qui sont compatibles avec une app' Disney+.

En plus, c'est encore plus complet depuis que Disney s'est offert diverses franchises majeures, telles que Marvel, Star Wars, ou encore les films mis au point par les studios Pixar. Une offre très complète et qualitative, car celle-ci peut profiter à vos proches, avec jusqu'à 4 connexions sur le compte prises en charge simultanément. Plus encore, vous pouvez profiter d'une qualité streaming pouvant aller jusqu'à la 4K, et un son Dolby Atmos sur les appareils compatibles.

Anticipez également en téléchargeant préalablement le contenu que vous souhaitez regarder, et organisez des séances à distance avec vos proches grâce à GroupWatch, pour partager, revoir les meilleures scènes avec 6 de vos amis (un abonnement est requis pour envoyer des invitations). En bref, de quoi passer de belles soirées en perspective !