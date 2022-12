Demi-finale de la Coupe du Monde : comment regarder le match France-Maroc ?

Comme probablement un grand nombre de Français ce soir, vous serez devant TF1 pour regarder ce match. En effet, et ce, malgré la polémique autour de cette Coupe au Qatar, ce sont près de 17 millions de téléspectateurs qui ont suivi la rencontre des Bleus samedi dernier sur la Une.

Peut-être serez-vous dans un bar rempli de supporters des deux équipes face à un écran de TV géant, ou confortablement installé devant TF1 ou beIN SPORTS depuis votre TV 4K pour suivre la rencontre.

Mais si vous vous trouvez malheureusement à bonne distance d'une TV, au restaurant, sachez aussi que vous pouvez visionner facilement cette rencontre via une plateforme de streaming des diffuseurs officiels. Que ce soit sur votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette en quelques clics vous pourrez retrouver Mbappé et ses coéquipiers et tout ça, en HD bien sûr !

Premièrement, assurez vous que vous disposez d'une bonne connexion Wi-Fi ou que votre smartphone est dans une zone de couverture 4G/5G, ce qui vous permettra d'accéder rapidement aux plateformes suivantes : myTF1, Molotov ou beIN SPORTS. Après une rapide inscription à ces services (gratuit pour myTF1 ou à la souscription d'un abonnement dans le cas de beIN SPORTS et de Molotov pour accéder à TF1), vous pourrez retrouver le match en direct ou en différé, au choix.