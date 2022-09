YouTube TV gère enfin l'audio 5.1 sur Apple TV

Apple TV 4K

Si l'on juge le produit et uniquement le produit, l'Apple TV 4K est, avec la NVIDIA Shield, la meilleure box TV disponible aujourd'hui sur le marché. L'interface est toujours aussi fluide, bien pensée et plaisante, et bénéficie de la quasi-totalité des services de streaming avec des contenus disponibles dans les meilleurs standards de qualité audio et vidéo. L'application Apple TV est aussi un plus pour agréger presque tous ses programmes en un seul endroit.

Malgré tout, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander si l'Apple TV 4K a encore un sens en 2021, hormis pour les fans inconditionnels de la marque. De nombreux téléviseurs connectés proposent les mêmes avantages qu'elle, avec des interfaces qui se sont largement bonifiées avec le temps. Mieux encore, l'application Apple TV est disponible sur presque tous les téléviseurs connectés. Alors, certes, l'expérience utilisateur proposé par les Smart TV est peut-être moins chatoyante. Oui, il y a parfois quelques ralentissements. Mais l'Apple TV 4K coûte entre 199 et 219 euros, un prix très élevé qui peut finalement amener à faire quelques concessions.

De même, si vous possédez un ancien modèle d'Apple TV sous tvOS, préférez l'achat de la nouvelle télécommande qui concentre l'essentiel des améliorations de ce nouveau modèle. Ce seront encore quelques dizaines d'euros de gagnés, à investir par exemple dans vos abonnements de SVoD.