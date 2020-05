Google Home : certains appareils Android TV peuvent désormais faire office d'enceinte

Android TV transforme les téléviseurs en enceintes multi-room



Une fonctionnalité disponible pour tous dans quelques semaines



Source : 9to5Google

C'était une demande insistante des utilisateurs Android et Google va y répondre favorablement à la faveur d'une mise à jour du système de diffusion Chromecast.Il est désormais possible d'intégrer sa télévision connectée ou sa box TV sous Android TV à son groupe d'enceintes. Cette fonctionnalité permet d'un simple tap sur son smartphone d'envoyer de la musique sur tous les appareils du groupe et de profiter de son album préféré dans toutes les pièces de la maison.A partir de maintenant les appareils sous Android TV peuvent également diffuser de l'audio en même temps que n'importe quelle enceinte connectée compatible Chromecast.Pour l'activer sur votre TV ou box TV, il vous faudra ajouter l'appareil concerné au programme de test de Google, en accédant à ses paramètres depuis l'application Google Home et en l'inscrivant au bêta-test. Un redémarrage de l'appareil sera nécessaire pour ensuite l'ajouter à un groupe d'enceintes.Le sitea pu essayer la fonctionnalité et y ajouter une NVIDIA Shield TV ainsi qu'une box AirTV Mini. A l'avenir la plupart des appareils tournant sous Android TV devraient pouvoir intégrer un groupe d'enceintes et l'option sera disponible par défaut dans quelques semaines.Google aurait finalement ajouté cette fonctionnalité en prévision du lancement prochain d'une nouvelle version du Chromecast Ultra, incluant Android TV. Ce modèle devrait être accompagné d'une télécommande, là encore une option réclamée par les utilisateurs depuis de très nombreuses années, et permettra aux utilisateurs d'accéder à différents services comme YouTube ou Netfli. Il pourra évidemment être aussi ajouté à un groupe d'enceintes.