Orange fournit connectivité et numérique aux hôpitaux et EHPAD pendant la crise du coronavirus

Orange équipe les EHPAD et hôpitaux

L'opérateur multiplié les opérations durant la crise sanitaire

Source : Orange

Orange ne ménage pas ses efforts pour soutenir l'effort contre le coronavirus . Après avoir offert 10 Go de data supplémentaires à ses clients mobiles et 20 chaînes TV en clair aux détenteurs d'un décodeur TV Orange, l'entreprise se mobilise pour soutenir plusieurs dizaines d'établissements hospitaliers et EHPAD, ainsi que la Croix-Rouge française, en leur fournissant connectivité et matériel.Depuis un peu plus de trois semaines, l'opérateur et la Fondation Orange viennent en aide aux patients isolés en offrant du matériel et en renforçant la connectivité de 65 établissements hospitaliers et EHPAD, en fournissant des tablettes et Airbox, ces fameux boîtiers qui permettent de se connecter un peu partout à Internet. Les modems donnent d'ailleurs la possibilité de connecter jusqu'à 10 appareils en Wi-Fi, simultanément.En outre, et aux côtés de plusieurs entreprises comme Microsoft, Danone ou Axa et de la Simplon Fondation, Orange a accepté de livrer du matériel pour les hôpitaux, les EHPAD et les structures sanitaires, de façon à ce que les patients isolés puissent rester en contact avec leurs proches, bien souvent empêchés de leur rendre visite. 1 000 Airbox supplémentaires seront ainsi fournies par l'opérateur.Toujours à destination des seniors qui souffrent de l'isolement personnel mais aussi numérique, Orange et le fabricant suédois Doro ont fait don aux Établissements pour personnes âgées dépendantes de la Croix-Rouge française de 500 mobiles tous équipés d'une carte SIM. Chacune d'entre elles comporte 1h20 de communication, avec une fenêtre d'appels et de SMS en illimité de 21h à minuit.La Fondation Orange va par ailleurs injecter 650 000 euros au profit de la Croix-Rouge, de la Fondation Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et de la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France, via un fonds de dotation, et ce après avoir fait don de 100 000 masques au personnel soignant, partout en France.Enfin, Orange a lancé, il y a quelques jours, l'opération #OnResteEnsemble qui permet aux Français d'envoyer, via un site internet , une vidéo d'eux dédiée à leurs grands-parents, vidéo qui peut ensuite être diffusée à la télévision dans des écrans publicitaires, si les auteurs de la vidéo précisent l'heure de visionnage et l'émission préférées de leurs aînés. Si vous êtes amateur(trice) de télévision, vous êtes peut-être tombé sur l'un des spots. Un joli coup de com' pour Orange et un moyen de participer à sa façon à l'élan de solidarité, dans une bien morose période.