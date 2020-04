Bouygues Telecom s'engage aux côtés de la Croix-Rouge et de l'AP-HP pour mener des actions sociales

Bouygues Telecom fait appel à la générosité de ses abonnés

Les salariés de l'opérateur comme renforts solidaires

Source : Bouygues Telecom

Alors que le coronavirus a déjà fait plus de 4 500 victimes en France, l'entreprise Bouygues Telecom a publié un communiqué, jeudi 2 avril, dans lequel elle fait part de son engagement social, de son soutien financier et en équipements numériques envers des associations et organismes comme la Croix-Rouge française, la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France et le Samusocial de Paris, en cette période d'urgence.L'opérateur a annoncé le lancement d'une campagne SMS massive d'appel au don auprès de ses clients. À l'instar de SFR , qui a mis en place une action similaire il y a quelques jours, chaque client de Bouygues Telecom peut faire, depuis le 31 mars, un don de 5 euros en envoyant DON an 92200. La somme, prélevée sur la prochaine facture du client, permettra de soutenir les bénévoles et soignants de la Croix-Rouge, qui viennent en aide aux populations fragiles et isolées.Sur les 24 premières heures, l'appel au don a permis à Bouygues Telecom de récolter 200 000 euros pour le compte de l'association. En outre, la Fondation Bouygues Telecom a décidé de faire don de 50 000 euros à la Croix-Rouge.Elle a également annoncé avoir fait un don de 100 000 euros à deux projets menés par la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France dans les hôpitaux sur l'ensemble du territoire et dans les EHPAD. Le premier projet, « Un bon repas pour bien soigner », permettra la livraison de 6 000 paniers repas de qualité au personnel soignant. Le second, « Un Monde de liens », offrira la possibilité d'équiper 340 personnes fragiles et isolées d'une tablette, de façon à ce qu'elles conservent un lien avec leurs proches, surtout si elles séjournent dans un EHPAD.Côté data, Bouygues Telecom met aussi les petits plats dans les grands en offrant 300 000 Go au Samusocial de Paris, matérialisés par 600 4G Box équipées de carte SIM, qui permettront aux centres d'hébergement et aux hôtels du Samusocial de Paris d'être connectés à Internet. Ces lieux hébergent des familles et des personnes dans le besoin qui ne pourraient plus être en contact avec leurs proches sans une aide extérieure. Cette data permettra également aux enfants de poursuivre leur cursus scolaire.Grâce à un partenariat noué avec l'entreprise solidaire d'utilité sociale, microDON, les collaborateurs de Bouygues Telecom pourront donner de leur temps, à distance, pour épauler des associations en maintenant par exemple un lien social avec des personnes âgées isolées ou aider à l'utilisation des outils du numérique. L'opérateur a décidé d'offrir un jour à ses salariés pour donner vie à ce partenariat, le tout sur leur temps de travail.