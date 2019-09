5G - Orange : Valérie Thérond et Fabien Finucci répondent à nos questions

Fabrice Finucci et Valérie Thérond (© Crédits photo : Alexandre Boero pour Clubic)

Orange teste la 5G dans cinq villes

Chaque semaine écoulée nous rapproche un peu plus de la commercialisation de la, la technologie sans fil de cinquième génération. Prête à bousculer les habitudes et à créer de nouveaux usages, la technologie suscite une réelle curiosité du public, qui se demande notamment quand et à quel prix il pourra y avoir accès, et ce qu'elle va changer dans nos vies. Nous avons déjà répondu à de nombreuses questions lors d' un dossier spécial, publié sur Clubic . Mais ce 9 septembre, nous avons été invités par Orange à participer à une visite complète des installations fibre, 4G et... 5G, à Marseille. À cette occasion, nous avons rencontré, directrice Orange Grand Sud-Est, et, délégué régional Marseille Provence chez Orange France, qui ont répondu à nos questions, mais aussi aux vôtres.Actuellement,sont sujettes à des expérimentations 5G de la part d'Orange. On retrouve ainsi. Ces villes seront-elles prioritaires au moment de la commercialisation de la 5G ? «», prédit Valérie Thérond, qui se projette un peu plus loin. «». Du côté de Marseille, 45 antennes ont déjà été installées dans le centre-vile. On en comptera 70 d'ici la fin de l'année. Les premiers à bénéficier de la technologie devraient être les professionnels.

« Avec la 5G, nous pourrons connecter un million d'objets domotiques au kilomètre carré »

Quelques villes vont donc avoir la primeur de la 5G dans le courant de l'année 2020, et profiter ainsi des bienfaits du réseau mobile, qui sont multiples, comme le rappelle. «».

« Il y a aura dans l'abonnement 5G un volume mensuel de data attribué »

Une antenne 5G à Marseille, le 9 septembre 2019 (© Crédits photo : Alexandre Boero pour Clubic)

La 5G peut-elle menacer la pérennité des réseaux fixes ? Orange ne le pense pas

La 5G aura également son utilité pour, avec la commande de robots à distance. «», nous rappelle le délégué régional.Lorsqu'on connaît le potentiel de la 5G en termes de débit et de latence, on peut se questionner quant à. Certains utilisateurs pourraient, dans quelques mois ou dans quelques années, se contenter d'une offre 5G qui leur permettra de découvrir de nouveaux usages et de prolonger les anciens. «», nous répond Fabien Finucci, tout en reconnaissant que le sujet de la 6G est lui-même déjà étudié dans les laboratoires. «».

« Aujourd'hui, nous menons des expérimentations avec Nokia »

Et la 4G dans tout ça ?



Orange nous indique ne pas laisser tomber le développement de la 4G. Le new deal mis en oeuvre Orange nous indique ne pas laisser tomber le développement de la 4G. Lemis en oeuvre avec le gouvernement et l'Arcep pousse l'opérateur à couvrir toute la France. Et couvrir l'ensemble du territoire en 5G prendra des années.

Une antenne 5G à Marseille, sous un autre plan, le 9 septembre 2019 (© Crédits photo : Alexandre Boero pour Clubic)

La patronne d'Orange Grand Sud-Est,, semble du même avis. Elle insiste même sur: «».Concernant les équipementiers, Free a récemment annoncé collaborer avec Nokia pour déployer son réseau 5G en France. Et chez Orange ? «», nous avoue Valérie Thérond.S'agissant du déploiement, que se passera-t-il dans les mois à venir pour les Français qui n'auront pas accès à des débits convenables, que ce soit sur le fixe ou en mobile ? Valérie Thérond a un message pour eux : «».