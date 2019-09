Iliad (Free) va collaborer avec Nokia pour déployer son réseau 5G en France

Iliad commencera son déploiement dès l'année prochaine

Source : Communiqué de presse

Le lancement de lareste encore lointain pour les consommateurs mais lesse préparent activement pour être prêts dès l'année 2020, qui marquera l'ouverture du réseau sur une partie du territoire.Le groupeannonce aujourd'huipour l'installation des antennes 5G. L'entreprise finlandaise travaille avec Free depuis 2010 et les débuts desur le marché français.Dans leofficialisant l'annonce, Iliad explique faire «». On ne peut s'empêcher de penser quefait explicitement référence à, un autre géant des équipements réseau, dans le choix de cette formule.Iliad souhaite désormais aller vite et pourra commencer l'installation de ces premières infrastructures dès la procédure d'attribution des fréquences 5G terminée , probablement au début de l'année prochaine.