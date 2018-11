RED by SFR, Sosh, B&you et Free : 4 forfaits mobiles à moins de 10€

40 Go de données

Appels, SMS et MMS illimités

Pas d'engagement

Pas de durée limitée

3 Go d'internet depuis l'Europe

Carte SIM Facturée 10€

Conservation du numéro possible

50 Go de données

Appels, SMS et MMS illimités

Appels et SMS illimités depuis l'international

Forfait Data france exploitable en Europe

Carte SIM à 5€

Pas d'engagement

Conservation du numéro possible

30 Go de données

3 Go de données en Europe et dans les DOM Pas d'engagement durée illimitée Conservation du numéro possible



60 Go de données

3 Go de données depuis l'Europe et les DOM

pas d'engagement

Conservation du numéro possible

Durée limitée

: Il peut être intéressant de cumuler les offres de ces différents opérateurs au sein de votre foyer puisque ces offres sont réservées aux nouveaux clients et peuvent être limitées à un forfait par foyer.Depuis plusieurs mois, RED by SFR renouvelle régulièrement ces offres promotionnelles à un niveau qui en fait probablement la meilleure offre du marché à l'heure actuelle, bien que Sosh dispose du réseau Orange, élu meilleur réseau mobile en france selon un récent rapport de l'ARCEP . RED By SFR propose ainsi 3 offres à durée limitée qui correspondent à 3 profils d'utilisateurs :Nous nous attardons sur l'offre à 40 Go pour 10€, qui face aux 50 Go pour 9,99€ pendant un an (puis 24,99€) de Sosh et les 30 Go pour 9,99€ de B&you, semble être l'offre adequat et remporter l'unanimité.Sosh dispose aujourd'hui d'un atout majeur : le réseau orange, et sa position incontestée de leader quant on parle de qualité de réseau. Grâce à cet argument de poids, Orange et Sosh ne mène pas de campagnes de promotions aussi aggressives que leurs principaux rivaux SFR et Bouygues. La meilleure offre du moment chez Sosh vous donne accès au forfait avec 50 Go de données pour 9,99€ pendant un an, puis 24,99€ par mois.B&You s'est lancé dans la course au recrutement de nouveaux abonnés, face à SFR et ses offres bradées RED by SFR. B&You résiste bien et a su mettre en place une offre très intéressante, en proposant 30 Go de données pour un forfait à 9,99€ seulement. Bouygues est un des trois opérateurs de téléphonie historique et profite d'infrastructures robustes et reconnues pour leur qualité. Consultez vos proches, il se peut que Bouygues soit le meilleur réseau dans la zone où vous vivez ou vous travaillez.On le sait, Free ne se distingue pas par une qualité de réseau sans faille, et force est de constater que l'engouement initial pour Free Mobile n'est plus ce qu'il était. MAIS, Free se distinguera toujours par sa capacité à proposer des produits d'appels à des prix bien inférieurs à ceux du marché et c'est bien de cela que nous allons parler. Free Mobile propose jusqu'au 27 Novembre une offre jamais vu ailleurs avec un forfait à 60 Go pour 8,99€ par mois, avec une durée limitée à un an, le tarif basculant à 19,99€ par mois ensuite. Ce forfait s'adresse donc aux personnes qui se trouvent dans des zones sans aucun problème de couverture, et qui souhaitent bénéficier d'une grande quantité de données pour streamer des vidéos par exemple et pour une somme modique.Découvrez les composantes du forfait Free mobile :