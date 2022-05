SNAP : comment l'état français se modernise pour faire face aux GAFAM

Allons un peu plus en profondeur sur ces fameux outils mis à disposition donc. On retrouve tout d'abord, et c'est peut-être aujourd'hui le plus connus et le plus utilisé, Tchap, la messagerie instantanée et sécurisée de l’État. Utilisé aujourd'hui par quelque 350 000 personnes, Tchap est un des projets les plus ambitieux de la transformation numérique de l’État et vise à s'étendre à tous les agents publics « y compris au sein des collectivités territoriales et des opérateurs » et même auprès d'autres États membres de l'Union Européenne.