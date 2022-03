Optimisez votre Mac et gagnez en vitesse grâce à ce logiciel

Passons maintenant aux détails concernant les avantages apportés par CleanMyMac X sur votre Mac. En effet, ce logiciel a tout d'abord l'avantage de disposer d'une fonction antivirus, capable de détecter et d'éliminer de potentiels malwares sur votre Mac. Le module Protection est fréquemment mis à jour afin d'être au point contre toutes les menaces potentielles sur macOS.

Plus encore, l'optimisation de votre Mac est la clef pour des performances accrues. Pour cela, CleanMyMac X détecte et propose des solutions simples pour supprimer les fichiers inutiles ou doublons, et libérer de l'espace bienvenu. Ainsi, MacPaw revendique des applications fonctionnant jusqu'à 2,5x plus vite, un démarrage jusqu'à 4x plus rapide de votre Mac, et jusqu'à 5x plus d'espace libéré.

Enfin, l'utilisation est des plus simples, avec des fonctionnalités regroupées dans l'application MacPaw, et un simple bouton pour lancer une analyse de votre machine. C'est accessible à tous, pas besoin d'être un expert en informatique. Pour toutes ces qualités, CleanMyMac X obtient un bon 8/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant .