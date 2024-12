Ce logiciel gratuit pourrait bien changer votre vie sur Windows 11 !

Vous aimeriez personnaliser Windows 11 à votre goût ou booster ses performances sans galérer ? SophiApp pourrait vous plaire. Ce logiciel gratuit et open-source vous ouvre les portes de réglages souvent cachés de Windows, tout en simplifiant leur gestion grâce à une interface claire. Accessible à tous, il combine puissance et praticité pour rendre votre PC plus rapide, plus confidentiel, et mieux optimisé.